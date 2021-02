Medio Oriente: Hamas, decisione su giurisdizione Corte penale internazionale “importante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo palestinese Hamas ha accolto con favore la decisione con cui la Corte penale internazionale (Cpi) ha affermato ieri la propria competenza a indagare su presunti crimini di guerra perpetrati nei Territori palestinesi da Israele e dal gruppo stesso, in quanto “passo importante” per ottenere giustizia per le “vittime dell’occupazione israeliana”. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato da Hamas sul suo sito internet. Nella nota il movimento “accoglie con favore la decisione della Cpi del 5 febbraio 2021, in base alla quale la sua giurisdizione territoriale si estende ai Territori palestinesi occupati dal 1967”. “Il movimento considera questa mossa un passo importante sulla strada per ottenere giustizia in favore delle vittime palestinesi dell’occupazione israeliana, ma il passo più importante è completare le misure necessarie per portare i criminali di guerra israeliani nei tribunali internazionali, perseguirli per i crimini commessi con le loro mani e affrontare tutte le attese pressioni sulla Corte affinché confermi la sua credibilità e integrità”, prosegue il comunicato. “Facciamo inoltre appello alla comunità internazionale in questa occasione affinché permetta al nostro popolo palestinese di realizzare i suoi diritti alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione”, conclude il comunicato. (Res)