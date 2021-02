Comunali: Socialisti di Milano, decisa e convinta scelta di candidatura autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina l'assemblea online dei Socialisti di Milano, il 'rassemblement' del socialismo cittadino che comprende lo stesso Psi, Socialisti in Movimento, l'Associazione Socialdemocrazia, circoli e organizzazioni di area. In più di duemila hanno seguito la diretta dalla pagina facebook e dal canale YouTube dell'organizzazione e oltre una ventina sono stati gli interventi nell'arco delle circa tre ore di diretta. Coordinata da Sara Sellante e con alla presidenza 'virtuale' Mauro Broi, segretario metropolitano del Psi, Roberto Biscardini di 'Socialisti in Movimento' e Gianstefano Milani dell'Associazione 'Socialdemocrazia', l'assemblea ha espresso un pressoché univoco pronunciamento sulla volontà di presentare una lista e una candidatura a sindaco socialista alle prossime comunali milanesi, con la possibilità, intorno a quest'ultima, della costruzione di una coalizione 'riformatrice' insieme al mondo ambientalista e libertario. Tra gli altri, sono intervenuti Nuccio Abbondanza, Michele Achilli, Bobo Craxi, Felice Besostri, Maurizio Punzo, Enrico Landoni, Francesco Somaini, Giorgio Goggi, l'ambientalista Fiorello Cortiana e il radicale Sergio De Muro. In collegamento Paolo Pillitteri. Ha mandato un messaggio di adesione Ugo Finetti. (segue) (Com)