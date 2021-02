Comunali: Socialisti di Milano, decisa e convinta scelta di candidatura autonoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molti interventi è emersa la volontà di fare del progetto milanese l'inizio di uno più ampio su scala nazionale, possibile e necessario in questo nuovo quadro politico in cui tutto ciò che è stato determinato dalla logica bipolare prima, tripolare poi, si sta disfacendo e la necessità di profili politici e culturali precisi ritornano ad essere più che mai necessari. Primo fra tutti quello del socialismo riformista, che proprio a Milano ha avuto la sua capitale storica. Non sono mancate le critiche all'attuale maggioranza di Palazzo Marino e al sindaco Sala, soprattutto sul terreno delle politiche sociali e abitative, su quelle urbanistiche e ambientali e sulla mobilità. Per questo, pur rivendicando l'ovvia collocazione nella sinistra democratica e riformista, la pressoché totalità degli interventi ha individuato la necessità di una proposta autonoma da portare alla città, con particolare attenzione alle periferie, rilanciando il vero decentramento e il progetto della Città Metropolitana, con elezione diretta del sindaco della stessa, cioè istituzioni democratiche che, purtroppo, il centrosinistra comunale ha negli anni abbandonato completamente. Da registrare la partecipazione di socialisti di altri capoluoghi e cittadine lombarde, che hanno individuato nella formula e nel progetto di 'Socialisti di Milano' un modello da perseguire anche nei propri territori. (Com)