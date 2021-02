Libia: Comitato militare 5+5 concorda avvio sminamento strada costiera dal 10 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare misto 5+5 della Libia ha concordato di avviare l’effettiva rimozione di mine e residuati bellici a partire dal prossimo 10 febbraio, in preparazione della riapertura della strada costiera che corre fra l’est e l’ovest del Paese. Lo afferma un comunicato diffuso oggi dal Comitato, la cui settima sessione di incontri è in corso a Sirte da giovedì scorso, 4 febbraio, fino a domani, 7 febbraio. Il Comitato congiunto ha annunciato inoltre che il sub-comitato incaricato di liberare le linee di contatto comincerà a dislocare le forze dopo il completamento dell’operazione di sminamento nell’area designata per la riapertura della strada costiera. Il Comitato, prosegue inoltre la nota, ha discusso con la Missione di sostegno dell'Onu (Unsmil) dei passi operativi e delle condizioni di lavoro degli osservatori internazionali, dell'organizzazione del lavoro interno fra il Comitato centrale e i sub-comitati e della definizione delle funzioni. (segue) (Lit)