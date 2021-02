Covid: von der Leyen sulla "Faz" respinge accuse su ritardi vaccini, il vero nemico è il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha respinto nuovamente le accuse secondo cui l’Ue avrebbe concluso troppo tardi gli accordi di pre-ordine dei vaccini contro il coronavirus. Von der Leyen ha spiegato in un articolo per l’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” che le difficoltà nella fornitura di vaccini contro il Covid-19 in Europa sono legate al fatto che c'è "una carenza globale di componenti importanti necessarie nella produzione dei vaccini", ha scritto la presidente della Commissione. È fuorviante presumere che un contratto firmato prima avrebbe comportato una consegna più rapida. Piuttosto, il collo di bottiglia è ora dovuto a processi di produzione complessi e alla mancanza di elementi fondamentali per il vaccino. Riconoscendo che questo problema si sta rivelando "doloroso" a causa delle grandi aspettative dei cittadini europei, von der Leyen ha sottolineato: "Se ne fossimo stati tutti consapevoli al momento dei rischi legati al lancio di tale produzione di massa, avremmo mitigato le aspettative di una rapida vaccinazione". (segue) (Geb)