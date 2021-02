Covid: von der Leyen sulla "Faz" respinge accuse su ritardi vaccini, il vero nemico è il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinta della nostra iniziativa europea. Il nostro obiettivo è che ogni Stato membro dell'Ue, indipendentemente dall'essere grande o piccolo, ricco o povero, abbia un equo accesso al vaccino", ha aggiunto von der Leyen. Secondo la presidente, “la Germania e altri Paesi sarebbero potuti riuscire a comprare i vaccini da soli” ciò avrebbe avuto “possibili conseguenze per l'unità dell'Europa, il mercato interno e la prosperità. Insomma avrebbe nuociuto l’Europa alle sue fondamenta”. Le osservazioni della presidente arrivano in un momento in cui in Germania, e più in generale in Europa, si critica la lentezza della campagna di vaccinazione iniziata lo scorso 26 dicembre. Tuttavia in Germania sono già state somministrate almeno quasi tre milioni di dosi di vaccino, pari al momento a 105 mila vaccinazioni al giorno, una ogni 0,8 secondi in media. "Questo dato è tutt'altro che sufficiente. Ma non è nemmeno un numero molto basso. Nei prossimi mesi si prevede che la quantità di vaccino aumenterà drasticamente”, ha scritto von der Leyen nell’articolo. (segue) (Geb)