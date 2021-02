Covid: von der Leyen sulla "Faz" respinge accuse su ritardi vaccini, il vero nemico è il virus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, inoltre, traccia l’approccio per il prossimo futuro. "Dobbiamo prepararci oggi a uno scenario in cui il virus non potrà più essere sufficientemente soppresso con i vaccini attualmente a disposizione. Questo è il motivo per cui l'Ue sta lavorando a stretto contatto con il mondo della scienza e l'industria al fine di essere in grado di sviluppare, approvare e produrre rapidamente vaccini contro le future varianti del Covid-19", ha scritto von der Leyen nel suo articolo, secondo cui la lezione che si dovrebbe trarre "dai punti deboli” emersi l'anno passato è che le capacità di produzione in Europa dovrebbero essere ampliate. (Geb)