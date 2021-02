Governo: Cimbri (Unipol), quello di Draghi sia esecutivo delle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Mario Draghi, sulle cui qualità non c’è bisogno di aggiungere alcunché, deve essere un esecutivo delle competenze, della qualità e non delle appartenenze. Così l’amministratore delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom Forex. “Qui è in gioco l’interesse nazionale: mai come oggi abbiamo bisogno di competenze, per fare le scelte necessarie a sfruttare al meglio la quantità ingente di risorse di cui disponiamo per gli investimenti”, ha detto. (Ems)