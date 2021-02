Covid: premier slovacco, potremmo iniziare produzione vaccini compreso Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia potrebbe iniziare a produrre vaccini contro il coronavirus e non si esclude che fra questi possa esserci il russo Sputnik V. Lo ha detto il primo ministro Igor Matovic ai microfoni di "Radio Slovatsky". "Il produttore russo del vaccino Sputnik V è interessato al fatto che venga prodotto direttamente nel Paese a cui viene fornito. È impossibile che gli interessi geopolitici superino gli interessi delle persone", ha detto Matovic. Secondo il primo ministro, se la Slovacchia iniziasse la produzione di un vaccino contro il coronavirus, non lo farebbe solo per se stessa, ma lo fornirebbe anche ad altri Paesi dell'Ue.(Vap)