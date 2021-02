Recovery: Cimbri (Unipol), investire in settori che favoriscano nostri punti di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu è una dotazione enorme, che tuttavia è per la maggior parte di debito anche se a basso costo: per rimborsarlo la crescita sostenuta rappresenta l’unica via. Così l’amministratore delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom Forex. “L’Europa ha indicato una serie di linee guida per sfruttare al meglio questa opportunità straordinaria, ma ritengo che prima di tutto il paese debba trovare la sua via per lo sviluppo, sulla base del proprio sistema economico e produttivo: bene quindi condividere le nostre scelte con l’Europa, ma che siano incentrate sul nostro sistema e sulla nostra visione del futuro”, ha detto, sottolineando la necessità di investire in settori che favoriscano i punti di forza del paese. (Ems)