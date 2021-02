Recovery: Cimbri (Unipol), infrastrutture e riforme cruciali per esecuzione dei progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammodernamento delle infrastrutture deve essere prioritario per l’Italia: in un grande paese le merci, le persone e le conoscenze devono viaggiare in modo rapido, diffuso e capillare. Così l’amministratore delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom Forex. “In questo senso le scelte di investimento devono ricadere su pochi progetti incisivi che modifichino strutturalmente il tessuto economico nazionale: fare deficit per risotrare la popolazione in una fase drammatica era necessario, ma ora dobbiamo passare ad un’economia degli investimenti produttivi”, ha spiegato, ribadendo che il fardello del debito pubblico potrà essere rimborsato solo con un lungo, forte e sostenuto percorso di crescita economica che rafforzi la capacità di attrarre risorse dall’estero. “In questo senso la riforma della pubblica amministrazione, del mercato del lavoro e della giustizia sono tre presupposti fondamentali, in mancanza dei quali qualsiasi progetto rischia di venire frustrato nella fase di esecuzione”, ha concluso. (Ems)