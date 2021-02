Varese: Galimberti, grazie ai fondi europei potremo far crescere la nostra città e dare risposte concrete ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecentocinquanta milioni per Varese dal Recovery fund. L'amministrazione ha presentato oggi una bozza preliminare che contiene i primi progetti per la città capoluogo e il suo territorio, da realizzare grazie all'arrivo dei fondi europei. Un documento che alla fine, dopo il lavoro di condivisione con la città, verrà consegnato al nuovo governo. L'obiettivo, spiega l'amministrazione, è dire da subito a Roma che sulla sfida del revovery plan Varese c'è e vuole contare. Ma non solo, la città ha le idee chiare e una serie di progetti su cui lavorare che interessano il capoluogo, i territori limitrofi e l'area vasta. "Varese Future Recovery Plan 2021", questo il nome del documento preliminare che apre la strada dei tavoli di lavoro. "Questa prima bozza esce dal lavoro svolto nei mesi scorsi nella cabina di regia in cui sono presenti i rappresentanti del mondo economico e sociale varesino – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – ora avvieremo con la città i tavoli di lavoro che svilupperanno il piano definitivo che consegneremo a Roma per essere inserito nel Recovery Plan nazionale". A presentare questa mattina il piano varesino anche gli assessori della Giunta. "Parte delle risorse del recovery – si legge nel documento - relative alla riparametrazione dell'irpef debbono essere impiegate per disegnare un regime di "Tax free area" per un adeguato periodo di tempo alle aziende che decidano di investire in Italia nella fascia 15/20 km dal confine elvetico, con il vincolo di mantenere l'attività nel territorio italiano per un certo numero di anni. Questo per sostenere lo sviluppo e l'innovazione del made in UE. L'altro punto importante inserito nel piano è il progetto di portare a 30 minuti il tempo di percorrenza tra Varese e Milano in treno con un collegamento diretto. "Il recovery plan è un'occasione unica per la nostra città e il suo territorio – ha aggiunto il sindaco – e Varese vuole essere protagonista. Il documento che abbiamo presentato oggi contiene idee e progetti per migliorare la vita dei cittadini e soprattutto far decollare il sistema economico del nostro territorio, uscendo da questo periodo di crisi legato alla pandemia. La tax free area e il collegamento diretto con Milano sono solo due esempi delle idee concrete che abbiamo voluto affrontare e che potranno innescare un percorso virtuoso volto alla crescita del nostro territorio". (segue) (Rem)