Varese: Galimberti, grazie ai fondi europei potremo far crescere la nostra città e dare risposte concrete ai cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri progetti inseriti nella prima bozza del piano varesino sono l'avanzamento della digitalizzazione come strumento di innovazione del sistema competitivo, sia pubblico che privato. In questo senso si prevede ad esempio di dare contributi alle imprese per la digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo e realizzazione di poli di coworking. Si pensa poi ad un piano di ammodernamento dell'amministrazione, all'ampliamento della connessione wifi gratuita in città, soprattutto in zone ritenute strategiche. Nel documento anche la creazione di una biblioteca digitale e spazio per la formazione della cittadinanza, con strumenti informatici e digitalizzazione per la terza età (informatizzazione 0-99 anni), con la creazione di una "Accademy Comunale". Altro punto del recovery plan varesino è la rigenerazione patrimonio pubblico scolastico attraverso l'ammodernamento, la riqualificazione energetica e la digitalizzazione delle scuole. Verrà anche dato sostegno all'utilizzo degli spazi verdi vicini ai plessi scolastici. Spazio poi a politiche di potenziamento del diritto allo studio. Anche la parità di genere e sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile occupano una posizione di rilievo nel documento presentato oggi. Alcune delle azioni previste sono il potenziamento dei servizi, e in particolare di sostegno ai genitori, e l'istituzione di un fondo per sostenere la nascita di imprese femminili, di dimensioni piccole e micro e start up. (segue) (Rem)