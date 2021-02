Varese: Galimberti, grazie ai fondi europei potremo far crescere la nostra città e dare risposte concrete ai cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un posto centrale poi all'interno del Recovery varesino è dato al tema dell'ambiente, sia da valorizzare che da proteggere. Il tema del sociale invece si focalizza poi su tre ambiti importanti: minori, disabilità e persone senza fissa dimora, con azioni mirate di sostegno e prevenzione. A questo si aggiungono i progetti di recupero territoriale e di incremento della disponibilità di alloggi pubblici per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito ed investimenti per ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e centri anziani. Un altro tema fondamentale è lo sviluppo dei quartieri con la ricreazione di spazi per i cittadini che avranno la possibilità, con attività, aree di incontri per tornare a vivere il quartiere come luogo di relazioni. Questo anche attraverso la rigenerazione urbana, l'allestimento delle piazze, incentivi alle aperture di nuovi negozi di vicinato e la creazione di aree sportive di quartiere e aree gioco per bambini, adolescenti e giovani. La cultura e turismo continueranno a giocare un ruolo chiave nello sviluppo del territorio. Ad esempio realizzando quella connessione dei siti Unesco della Provincia attraverso un progetto turistico, con coinvolgimento di privati, che ne incrementi la valorizzazione. A questo si aggiunge la valorizzazione dei nostri luoghi, partendo ad esempio dal Campo dei Fiori su cui sono previsti progetti specifici, e la realizzazione di infrastrutture digitali e non, per promuovere e facilitare l'accesso ai nostro luoghi più belli. Un ultimo punto è dedicato ad un progetto già partito grazie ai fondi che l'amministrazione ha ottenuto, un milione di euro, per la progettazione e la realizzazione del "Varese green, hub per la ricerca e formazione per la mobilità sostenibile", che sorgerà nell'ex insediamento industriale di Valle Olona. (Rem)