Regno Unito: fonti stampa, Johnson valuta una riforma del Servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, starebbe pianificando una revisione radicale del Servizio sanitario nazionale (Nhs) dell’Inghilterra. È quanto emerge da alcuni documenti riservati pubblicati su “Health Policy Insight”. Secondo la bozza del documento, il governo starebbe progettando di ridurre il ruolo del settore privato nell'Nhs inglese e di assegnare al ministro della Salute un maggiore controllo sull’ente. Sarebbe una mossa che segnerebbe una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche di privatizzazione introdotte dall’ex premier, David Cameron. In base alle modifiche, i commissari dell’Hns non sarebbero tenuti a mettere sotto appalto i contratti, un sistema che attira la concorrenza di gruppi concorrenti del settore sanitario. Al posto delle tradizionali gare, invece, l’Nhs e gli enti locali sarebbero liberi di gestire in autonomia i servizi sanitari, stando al documento citato dal quotidiano. La riforma dell’Nhs, inoltre, prevedrebbe che i settori privato e volontario continuino ad avere un "ruolo importante" ma con un’influenza limitata. (Rel)