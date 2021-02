Roma 2021: De Santis, nel programma elettorale di Salvini riecheggiano vecchi slogan Alemanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Matteo Salvini dissemina Roma di megafoni di partito, in pieno stile MinCulPop: una cinquantina di grancasse che riecheggiano i vecchi slogan fallimentari di Alemanno, spacciando il tutto come 'nuovo programma per la città'". Lo dichiara in una nota Antonio De Santis, assessore al Personale di Roma Capitale. "Restando all'ombra dei disastri di Alemanno, Salvini li ripropone, tutti: promette con scioltezza la chiusura dei campi rom, che sono stati aperti dalla destra e che noi stiamo chiudendo con valide alternative, sproloquia di uno stop alle tasse del commercio mentre per questo noi abbiamo chiesto, e stiamo ottenendo, la necessaria copertura governativa". De Santis inoltre continua dicendo che Salvini promette "realizzazione di stadi e riqualificazioni, tutte azioni che noi portiamo avanti alla luce del sole, secondo quella trasparenza e quella legalità che loro hanno ignorato per decenni. Non a caso, infatti, pur promettendo grandi opere e procedendo ad affidi milionari, non le hanno mai costruite. Ci stiamo pensando noi". (segue) (Com)