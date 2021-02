Roma 2021: De Santis, nel programma elettorale di Salvini riecheggiano vecchi slogan Alemanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini propone anche "strumenti di difesa per la Polizia Locale, dimenticandosi che siamo stati noi a potenziare un organico ridotto allo stremo dai nostri illustrissimi predecessori, tra cui quelli cui si sta ispirando oggi per millantare diktat che riflettono solo i suoi vaneggiamenti. Non ci risparmia infatti la priorità dello stop ai centri non autorizzati: ricordiamo a Salvini che i centri non autorizzati nella Capitale sono quelli che lui in persona ha tollerato da Ministro dell'Interno, come la famigerata sede di Casapound e lo stabile di via dei Lucani a San Lorenzo, ad esempio". Agghiacciante, infine, così nella nota De Santis definisce anche un altro dei punti del "Roma torna Capitale" di Salvini: "la richiesta di più poteri per la città, richiesta avviata dalla Sindaca Virginia Raggi dopo un vuoto cosmico di anni sul tema, che appena 5 giorni fa" e ribadisce "5 giorni fa la Lega e Forza Italia hanno fatto naufragare bloccando l'audizione in Parlamento. Che i fatti siano schiaccianti è sotto gli occhi di tutti. Che Salvini invece prosegua con i suoi pubblici deliri da show man, è semplicemente grottesco". (Com)