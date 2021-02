Milano: Mascaretti (Fd'I), forse è Sala ad aver contratto la “annuncite”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala ci riprova. Davvero bravo come comunicatore, sempre presente sui social (un po' meno in Consiglio comunale), nelle dichiarazioni e negli impegni elettorali, ma guardando i fatti, si direbbe che abbia da tempo contratto 'l'annuncite'. Un paio di esempi: aveva promesso di elevare la soglia di esenzione dell'addizionale irpef a 28mila euro. Mantenuta? Aveva dichiarato che si sarebbe occupato molto delle periferie per il loro rilancio. Lo ha fatto?" lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino (Com)