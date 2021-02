Sanità: Ciacciarelli (Lega) visita ospedale Sora, rassicurazioni arrivi vaccini over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho fatto visita all'Ospedale Santissima Trinità di Sora per donare giochi ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Ringrazio per questo l'associazione Veroli Viva per la collaborazione. Ho colto l'occasione per incontrare ed avere un confronto con il Direttore sanitario della struttura al fine di affrontare la questione vaccini agli over 80. Perché non vengono somministrati anche in questa città? Mi è stato detto che ciò è dovuto ad una carenza di dosi. Non ci sono, quindi, materialmente, i vaccini da destinare a Sora. Sono stato rassicurato sul fatto che, in tempi concisi, con l'arrivo dei vaccini anche Sora dovrebbe diventare un presidio vaccinale, insieme a quello di Atina. Vigilerò affinché quanto prospettato si verifichi nel breve tempo".(Com)