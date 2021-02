Governo: Capone (Ugl), fondamentale dialogo con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale il dialogo tra governo e parti sociali per rimettere al centro dell'agenda politica le istanze dei lavoratori: è positiva, dunque, l'apertura che il presidente incaricato Mario Draghi ha rivolto ai sindacati. Così in una nota Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. “Come Ugl ribadiamo l'importanza di intervenire con misure concrete per rilanciare lo sviluppo e l'occupazione: occorre in primis prorogare il blocco dei licenziamenti per evitare un'emorragia di posti di lavoro”, ha detto, sottolineando la necessità di una riforma del welfare fondata su politiche attive orientate alla creazione di nuovi posti di lavoro e non su provvedimenti di natura assistenziale. “È urgente inoltre ridurre le tasse per erogare liquidità alle imprese: in tal senso, siamo favorevoli alla flat tax e alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro; non sarebbero accettabili provvedimenti di natura ideologica come la patrimoniale o, peggio ancora, ulteriori riforme del sistema pensionistico basate sui tagli e sulla logica dell'austerity”, ha detto. (Com)