Frosinone: il sindaco di Sgurgola Antonio Corsi aderisce alla Lega

- Il coordinatore provinciale della Lega, Nicola Ottaviani, ha incontrato, questa mattina, il sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi, che "ha ufficializzato, nelle scorse ore, la propria adesione al partito di Matteo Salvini".Lo si legge in una nota della sezione provinciale di Frosinone della Lega. Il senatore Francesco Maria Giro, attraverso un messaggio video, e l'onorevole Claudio Durigon, "in collegamento telefonico, hanno voluto portare il proprio saluto, sottolineando l'importanza di partire dai territori per interpretarne, al meglio, le richieste, le necessità e i progetti all'interno del panorama regionale e nazionale". "La forza della Lega – ha dichiarato Corsi nelle nota - è nel suo stretto legame con il territorio e con la gente, con la sua capacità di portare avanti le esigenze della comunità locale". Hanno aderito alla Lega – Salvini Premier anche i consiglieri Oriana Pronti e Lucio Giuseppe Formaggi, unitamente agli ex amministratori Mario Spaziani e Romeo Morgia; da segnalare, infine, anche l'adesione al partito di Francesco Corsi, Letizia Antonelli e Filippo Corsi. (Com)