Indonesia: approvato uso del vaccino Sinovac su cittadini di età avanzata

- Le autorità dell'Indonesia hanno approvato l'uso del vaccino anti Covid-19 sviluppato dalla compagnia farmaceutica cinese Sinovac Biotech sui suoi cittadini di età pari o superiore a 60 anni. Lo riferisce l'Autorità nazionale per l'alimentazione e i farmaci (Bpom) in una lettera alla società farmaceutica statale Bio Farma, nella quale precisa di aver dato il via libera tenuto conto della situazione di emergenza. La notizia è stata confermata ai media locali sia dal portavoce della task force indonesiana anti Covid-19, Wiku Adisasmito, che da un portavoce di Bio Farma. Il Paese del Sudest asiatico, nel quale sono ad oggi confermati oltre 1 milione e 147mila casi, è il primo ad autorizzare l'uso di emergenza del vaccino Sinovac al di fuori della Cina, il cui ente regolatore per i prodotti farmaceutici (National Medical Products Administration) si è espresso proprio oggi in suo favore. Il vaccino di Sinovac è inoltre in fase di sperimentazione in studi clinici di fase III anche in Brasile e Turchia. Nello studio brasiliano, il vaccino è stato trovato efficace al 50,6 per cento, mentre Turchia, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay, Laos e la stessa Indonesia hanno concesso l'autorizzazione di emergenza per il vaccino CoronaVac, sviluppato da Sinovac Life Sciences. (Inn)