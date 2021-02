Roma: assessore infrastrutture, al via nuova viabilità nel quartiere Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il completamento dei lavori e il collaudo amministrativo da parte del provveditorato alle Opere pubbliche e del dipartimento Lavori pubblici nell'ambito del progetto Sdo-Pietralata sono state "aperte al transito dei veicoli via della Lignite a senso unico di marcia in direzione di via Pietralata, via Lise Meitner, la strada che lambisce il Parco Pertini percorribile in un unico senso di marcia, con un limite di velocità di 30 km/h e dove sono state installate anche barriere di sicurezza e antirumore, via dell'Antracite che si collega a via dei Durantini". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Aperta al traffico anche, via Giuseppe Fava, la strada utilizzata dagli abitanti dell'Area residenziale del Comparto G, posta alle spalle di via dei Monti Tiburtini. (segue) (Com)