Roma: assessore infrastrutture, al via nuova viabilità nel quartiere Pietralata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già è possibile da diverse settimane -si legge- percorrere via della Magnetite a senso unico di marcia dopo l'installazione dei parapedonali per mettere in sicurezza i residenti. Al via l'apertura completa al traffico di via Luigi Brugnatelli, già percorribile parzialmente nei mesi scorsi, e via Leopoldo Pilla. Sono due strade importanti per la viabilità locale che consentono di raggiungere centri nevralgici del quartiere come la clinica Nuova Itor, l'Ospedale Sandro Pertini e il Polo Natatorio di Pietralata". "Finalmente -dice nella nota l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo- i residenti del quartiere di Pietralata potranno utilizzare nuove strade per spostarsi. Abbiamo completato, infatti, tutti i lavori e i collaudi amministrativi per renderle percorribili dai cittadini che vivono nella zona di via Pietralata e via dei Durantini. Si tratti di interventi compresi nel progetto Sdo che stiamo portando avanti per restituire decoro e funzionalità a questa zona della città". (Com)