Bielorussia: Merkel, Germania e Ue continueranno a sanzionare chi viola diritti umani

- La Germania e l'Ue continueranno a perseguire i responsabili di violazioni dei diritti umani in Bielorussia, come hanno già dimostrato con l'adozione di tre pacchetti di sanzioni. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo podcast settimanale pubblicato sabato mattina sul sito web del governo. Merkel ha nuovamente sottolineato che la Germania e l'Unione europea non riconoscono i risultati delle elezioni presidenziali tenutesi nell'agosto 2020. "La Germania e l'Ue non le riconoscono perché non sono state elezioni democratiche, né libere, né oneste, né trasparenti", ha detto la cancelliera. Merkel ha espresso solidarietà nei confronti dei manifestanti, che si oppongono alla "falsificazione dei risultati elettorali, per i cambiamenti politici e le trasformazioni profonde nel loro Paese". "Tuttavia, la leadership dello stato guidata da Aleksandr Lukashenko conosce solo una risposta alle manifestazioni pacifiche: la violenza. Le autorità, a quanto pare, sperano che il mondo dimentichi presto di nuovo queste persone coraggiose”, ha aggiunto la cancelliera. (segue) (Geb)