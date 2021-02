Bielorussia: Merkel, Germania e Ue continueranno a sanzionare chi viola diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla leadership politica di Minsk di porre immediatamente fine alla repressione e di rilasciare i prigionieri politici. Chiediamo ai cittadini di rispettare finalmente il diritto alla libertà di espressione", ha aggiunto Merkel. La cancelliera ha ricordato che la Germania ha adottato un piano a sostegno della società civile in Bielorussia, che semplifica le regole per l'ottenimento dei visti per i rappresentanti dell'opposizione. Fornisce anche borse di studio e supporto per i media indipendenti. "Questo non risolverà il conflitto tra lo stato di diritto e l'oppressione in Bielorussia. Dall'esterno, è generalmente impossibile", ha ammesso Merkel, secondo cui, tuttavia, sono gesti che "mostrano alle persone coraggiose che supportiamo e ascoltiamo la loro voce". (Geb)