- Possibili disagi per gli tenti dei bus lunedì 8 febbraio ad Asti. Gli addetti del servizio trasporti e mobilità di Asp, infatti, hanno indetto uno sciopero - legato ad uno stato di agitazione nazionale per il rinnovo del contratto - dalle ore 17 alle ore 21. Per questo gli orari delle linee urbane ed extraurbane di Asp potrebbero non essere rispettati. (Rpi)