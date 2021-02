Covid: Bisoni (Unicredit), bene Visco, banche sono parte della soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del governatore si è distinto per concretezza e capacità di individuare le priorità per il sistema economico e bancario: ha correttamente evidenziato come il protrarsi della pandemia continui a pesare non solo sull’economia, ma anche sul piano sanitario e sociale. Questo il commento di Cesare Bisoni, presidente di Unicredit, al discorso del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione del 27mo Congresso Assiom Forex. “Le risposte dei governi e delle istituzioni hanno contrastato questi effetti e, il sistema bancario, grazie all’elevata patrimonializzazione e all’attenta gestione dei rischi, è parte della soluzione nel finanziare l’economia reale: le importanti sfide che dovremo affrontare potranno essere anche l’occasione, facendo leva sul programma Next Generation Eu, per facilitare la transizione verso un’economia più green, inclusiva e sostenibile”, ha detto, aggiungendo che in questo contesto “Unicredit è già impegnata ad aiutare le imprese, le persone e la società nel suo complesso per una ripresa della crescita, cogliendo le opportunità e le sfide della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile”. (Rin)