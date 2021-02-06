ليبيا: حفتر يرحب بانتخاب السلطة الجديدة في ليبيا

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- رحب الجنرال خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بنتائج انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشددا على أهمية الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر القادم.وفي بيان تلقت وكالة نوفا نسخة منه، قالت قيادة الجيش الوطني الليبي إنها ترحب "بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني ويليمز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين."وهنأ حفتر من وصفهم "بـالشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبدالحميد ادبيبه التي يأمل الليبيين قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمــات وتهيئة البلاد لإجــراء استحقاق الانتخابات العامــة في 24 ديسمبر/2021م وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون." (نوفا)