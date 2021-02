Spagna: premier Sanchez, Illa unico candidato che può ricongiungere la Cataloga al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, alle elezioni per la Generalitat del 14 febbraio è l’unico che può rendere possibile il ricongiungimento fra la Catalogna e il resto della Spagna. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, oggi tornato nella regione per partecipa a una serie di eventi a sostegno della campagna elettorale di Illa, ex ministro della Salute nel suo governo. “È ora di parlare del futuro della Catalogna. Abbiamo davanti a noi la vaccinazione e la guarigione, il ritorno della Catalogna senza forme di vendetta, il suo ricongiungimento con il resto della Spagna”, ha detto Sanchez, secondo cui “c'è solo un candidato che può renderlo possibile: Salvador Illa”. Sanchez ha parlato anche dei benefici derivanti dal voto per corrispondenza, che “è aumentato in Catalogna di oltre il 350 per cento. Un fatto che riflette l'impegno della società catalana”. Sanchez ha ribadito che il voto del 14 febbraio è “essenziale per voltare pagina e andare verso il cambiamento”. (Spm)