Governo: Rifare Italia, appello a Giorgia Meloni, no a Draghi è suicidio politico

- Un appello a Giorgia Meloni affinchè Fratelli d'Italia voti la fiducia al governo Draghi. Questo il contenuto di una lettera firmata da Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia e presidente di Rifare Italia e da oltre 20 storici esponenti della destra italiana. "Il tentativo affidato a Draghi - si legge nel documento- è autenticamente patriottico: chiunque vi parteciperà avrà dato prova concreta di anteporre la nazione alla fazione. Al contrario ostinarsi a invocare elezioni anticipate in piena crisi economica e sanitaria appare come una fuga dalle proprie responsabilità, l'esatto contrario di chi dice di avere il patriottismo nel proprio dna". Nella lettera, si ricorda che 27 anni fa nasceva la Destra di governo e che l'attuale atteggiamento di FdI saprebbe di ritorno al passato e di negazione di quella svolta storica. "Per questo -concludono i firmatari- ci ostiniamo a ritenere non ancora definitivo l'annunciato 'no' o la ventilata astensione di Fratelli d'Italia. Un atteggiamento che equivarrebbe a un suicidio culturale, morale e politico, che gli italiani oggi non capirebbero e che domani condanneranno". (Com)