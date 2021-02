Libia: Haftar accoglie con favore elezione nuova autorità esecutiva ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha accolto con favore in un comunicato ufficiale l’elezione della nuova autorità esecutiva della Libia, avvenuta ieri al Foro di dialogo politico di Ginevra, e ha sottolineato la necessità di mantenere la data fissata per le prossime elezioni generali, il 24 dicembre 2021. Nella nota, il Comando “si congratula con il popolo libico per i risultati del Foro di dialogo politico libico, sotto l’egida della missione Onu” e accoglie con favore “gli sforzi continui e genuini della rappresentante ad interim dell’Onu Stephanie Williams, che hanno condotto all’elezione della nuova autorità esecutiva, a cui tutti i libici aspirano”. “In questo quadro”, prosegue il comunicato, il Comando generale “si congratula con le personalità patriottiche elette per ricoprire le funzioni del Consiglio presidenziale, Mohammed al Manfi e il primo ministro, Abdul Hamid Dbeibeh, che i libici sperano lavoreranno duramente e forniranno servizi per preparare il Paese allo svolgimento delle elezioni generali il 24 dicembre, secondo quanto concordato”. “Questo per avviare il processo democratico e la costruzione di un nuovo Stato libico, Stato di istituzioni e diritto”, conclude la nota. (Bel)