Covid: Coldiretti, salgono le vendite di prodotti con slogan salutistici

- Nonostante la crisi volano le vendite di cibi e bevande che riportano in etichetta slogan salutistici per il rafforzamento delle difese immunitarie, con incrementi fino al 94 per cento. Lo scrive la Coldiretti in una nota, spiegando come i prodotti che presentano slogan salutistici registrino aumenti di vendite più rilevanti rispetto ai quelli analoghi. La svolta, prosegue la nota, è confermata da un incremento medio dell’11 per cento dei consumi nel 2020 dei prodotti simbolo della dieta mediterranea. (Com)