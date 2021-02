Azebaigian: ambasciatore Massari visita ponte Khudafarin, serve pace duratura nel Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano in Azerbaigian, Augusto Massari, ha visitato il ponte Khudafarin, nel distretto di Jabrayil. La visita è avvenuta nel corso di una missione organizzata dal governo per mostrare al corpo diplomatico accreditato nel Paese caucasico i territori riconquistati in seguito agli scontri armati avvenuti alla fine del 2020. “È molto bello e commovente venire in questi territori che sono di nuovo sotto il controllo dell'Azerbaigian. Vediamo qui il ponte Khudafarin. Ed è proprio giunto il tempo di costruire un ponte, mettere da parte l'odio e raggiungere una pace duratura nella regione. Siamo interessati a quest’obiettivo”, ha detto l'ambasciatore citato dall’agenzia di stampa “Apa”. Secondo Massari, l'Italia vanta una partnership molto positiva e strategica con l'Azerbaigian. "Siamo interessati alla stabilità e alla sicurezza di questa regione", ha concluso l’ambasciatore. (Rum)