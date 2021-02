Energia: Egitto, aperte due nuove stazioni di gas naturale a Luxor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha inaugurato oggi due nuove stazioni di gas naturale nel governatorato di Luxor, nell’Alto Egitto. Lo riferisce un comunicato del dicastero egiziano. Le due stazioni sono le prime nel loro genere a Luxor, nel quadro di un piano nazionale per convertire i veicoli in automobili a gas, rispetto al carburante tradizionale. Le due stazioni sono state costruite dalle compagnie Gastec e Cargas. “Entrambe le stazioni sono complete. Giungono nel quadro di un piano per espandere le stazioni integrali”, ha detto El Molla. “La prima stazione di gas è stata costruita in una stazione preesistente da 1.000 metri cubi, con una capacità operativa di 900 metri cubi all’ora. Servirà 1.200 veicoli al giorno”, ha detto Naser Amen, presidente di Cargas. La stazione di gas naturale di Gastec è situata presso una stazione di Misr Petroleum, con una capacità totale che raggiunge gli 800 metri cubi all’ora, ha detto il presidente di Gastec, Abdel Fattah Farhat. La stazione Gastec servirà circa 1.500 automobili al giorno, secondo Farhat. (Cae)