Covid: Abi, bene Visco, investimenti cruciali per uscire dalla crisi pandemica

- Il presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli ha espresso vivo apprezzamento per il discorso del governatore della Banca d'Italia al Congresso del Forex, che ha soprattutto indicato negli investimenti pubblici e privati per lo sviluppo la via principale per uscire dalle criticità dovute alla pandemia ed ereditate dalle crisi antecedenti. Lo si apprende da una nota dell’Abi. “In tale quadro sono molto significativi gli apprezzamenti del governatore Visco per gli sforzi delle banche in Italia che hanno ampliato le offerte di prestiti, rafforzato la solidità patrimoniale, ridotto gli stock dei crediti deteriorati ed aumentato in misura rilevante gli accantonamenti prudenziali sui prestiti in bonis: ora occorre che le misure di emergenza finanziaria, realizzate dalle Autorità europee e nazionali, non vengano interrotte prima della fine della pandemia”, ha detto. (Com)