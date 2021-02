Governo: Rauti (Fd’I), da noi opposizione patriottica, per aiutare Italia non serve poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia ha deciso di assumere un atteggiamento e una condotta di assoluta responsabilità e di opposizione patriottica improntata al rispetto istituzionale: con chiarezza la nostra leader Giorgia Meloni ha spiegato le ragioni per cui non voteremo la fiducia, perché anche il presidente più bravo non vince se ha una squadra di cui può diventare prigioniero ed è fallimentare come quella uscente o ancora più disomogenea. Così Isabella Rauti, vice capogruppo vicario di Fd’I al Senato, in collegamento con il Tg1. “Allo stesso tempo Giorgia Meloni ha indicato la disponibilità a supportare e sostenere quei provvedimenti davvero utili all’Italia per affrontare l’emergenza economica, sociale e sanitaria: dal Recovery al piano vaccini”, ha spiegato, aggiungendo che “si tratta di un atteggiamento responsabile, perché per noi non occorre stare al governo per dare una mano all’Italia e continuiamo a pensare che al governo ci si debba arrivare con le elezioni e il consenso popolare”. (Rin)