Armenia: ex presidente Kocharyan annuncia ritorno in politica e paragona Pashinyan a Navalnyj

- L’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, e il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, sono accomunati da quasi tutto, specialmente quando si parla di manipolare le persone. Lo detto l'ex presidente armeno, Robert Kocharyan, in un'intervista a “Sputnik” in cui ha annunciato il suo ritorno in politica. "C'è molto in comune: mancanza di esperienza e sfacciataggine e, tra l'altro, il talento di manipolare le persone. Questo è in realtà un talento: persone che possono creare caos e sentirsi abbastanza a proprio agio in questa situazione", ha detto Kocharyan. Secondo l'ex presidente dell'Armenia, la comparsa di queste persone è una tendenza anti-sistemica, alimentata dalla dispersione di informazioni attraverso Internet e i social network. "Tutto ciò è in contrasto con il pensiero dello Stato e, in generale, con le idee del principio di formazione dello Stato. In Russia, questo principio, tra l'altro, è molto più forte", ha aggiunto l’ex presidente armeno. (segue) (Rum)