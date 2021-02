Armenia: ex presidente Kocharyan annuncia ritorno in politica e paragona Pashinyan a Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del suo ritorno in politica, Kocharyan ha detto che ora c'è una grande richiesta di "personalità comprensibili e forti", quindi le nuove elezioni parlamentari diventeranno uno scontro dualistico fra l'attuale governo e i suoi antipodi. "Le persone hanno assaggiato i frutti del populismo, i risultati delle rivoluzioni colorate e il lavoro di persone senza esperienza. Ora il pendolo si è mosso nella direzione opposta, e c'è bisogno di personalità completamente diverse: squadre di professionisti dirigenti, persone con volontà, persone in grado di dire la verità. E c'è una squadra di persone di questo tipo in Armenia", ha detto l'ex presidente. Inoltre, secondo Kocharyan, l’Armenia dovrebbe ragionare su una maggiore “integrazione” con la Russia. “L'Armenia dovrebbe pensare molto seriamente a un'interazione più profonda con la Russia. Molto più profonda di quanto non sia ora”, ha detto l’ex capo dello Stato. (Rum)