Anticorpi monoclonali contro il Covid: via libera del ministro Speranza

- Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco e del parere del Consiglio superiore di sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali: così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid-19. E' quanto scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.Le dichiarazioni del ministro arrivano poco dopo la pubblicazione dell'Aifa del parere della commissione tecnico scientifica sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Come indicato nel parere, adottato il 4 febbraio: "la Cts, pur considerando l'immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all'entità del beneficio offerto da tali farmaci, ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un'opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia lieve o moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e o morte. Si tratta, in particolare, di un setting a rischio per il quale attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia".Dello stesso parere anche il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, che ha sottolineato che gli anticorpi monoclonali sono uno strumento importante, contribuiscono certamente alla lotta contro Sars-Cov-2, e in particolare a prevenire la progressione della malattia nei soggetti più fragili. Non attribuiamogli però delle proprietà salvifiche che non hanno per i malati gravi. Perché sarebbe sbagliato sulla base dell'evidenza e creeremmo delle aspettative che poi possono andare deluse”. Nel dettagli - ha spiegato Locatelli - che sono anticorpi derivati da un clone di linfociti B e hanno tutti la stessa specificità e la capacità di neutralizzare, di bloccare il legame tra il nuovo coronavirus e il suo recettore presente sulle cellule umane. Gli studi clinici fino a oggi prodotti dimostrano chiaramente che questo approccio può essere utile per prevenire la progressione della malattia, mentre l’efficacia nei malati gravi non è stata dimostrata, ha puntualizzato l'esperto.(Rin)