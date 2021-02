Protesta degli agricoltori in India, in migliaia partecipano ai blocchi stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India migliaia di agricoltori sono scesi in strada oggi dando il via al blocco delle principali arterie stradali del Paese, in un nuovo fine settimana di protesta contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre. "Oggi, il sostegno dell'intera società è con gli agricoltori", ha scritto su Twitter Yogendra Yadav, uno dei leader del movimento, per il quale "la vittoria è certa". I blocchi, annunciati ieri dal sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku), uno dei principali di settore contrario alle riforme, non hanno interessato la capitale Nuova Delhi e gli Stati dell’Uttar Pradesh e l’Uttarakhand.La protesta prevedeva tre ore di occupazione delle autostrade nazionali e statali (dalle 12 alle 15 locali) in modo pacifico. Dopo i disordini del 26 gennaio nella capitale, tuttavia, l'allerta è rimasta alta: le autorità hanno dispiegato migliaia di forze di sicurezza, in particolare alle porte della capitale, dove per oltre due mesi i contadini si sono accampati in tre punti chiedendo l'abrogazione delle nuove leggi. Il movimento ha organizzato la protesta anche contro la sospensione dei servizi internet, che permane in alcuni distretti della regione della capitale, comprendente Delhi e distretti circostanti dell’Haryana, dell’Uttar Pradesh e del Rajasthan. Inoltre, sono state espresse critiche al bilancio presentato al parlamento il primo febbraio dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman.La riforma del commercio agricolo si compone di tre leggi: The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act e The Essential Commodities (Amendment) Act. La prima limita i poteri dei comitati statali competenti, gli Agricultural Produce Market Committee (Apmc), che hanno imposto delle restrizioni sulle piazze commerciali, gli intermediari e i flussi tra gli Stati, e consente il commercio dei prodotti agricoli al di fuori degli spazi Apmc, mantenendo il prezzo minimo di sostegno (Msp). La seconda crea un quadro normativo per l’agricoltura a contratto mediante accordi tra agricoltori e acquirenti prima della produzione (o dell’allevamento). La terza modifica una precedente norma sul potere del governo centrale di designare materie prime essenziali e di regolarne l’offerta, stabilendo che questo potere possa essere esercitato in circostanze eccezionali e vincolando i limiti di stoccaggio ad aumenti di prezzi del cento per cento per i prodotti orticoli al dettaglio e del 50 per cento per i prodotti agroalimentari non deperibili.Dal 26 novembre in diversi punti alle porte di Nuova Delhi sono radunati migliaia di agricoltori provenienti principalmente dal Punjab, dall’Haryana e dall’Uttar Pradesh. La mobilitazione, infatti, è partita dal Punjab, considerato “il granaio dell’India”, dove per settimane gli agricoltori hanno manifestato organizzando blocchi dei binari (“rail roko”), che hanno quasi paralizzato lo Stato. Gli stessi leader della protesta hanno deciso di mettervi fine e di marciare verso la capitale. L’8 dicembre c’è stato uno sciopero generale. Poi è seguito uno sciopero della fame a staffetta. Le condizioni ambientali sono diventate via via più difficili, a causa del freddo. Secondo l’organizzazione non governativa Punjab Cultural Council (Pcc) hanno perso la vita circa 150 persone. Oltre al Congresso nazionale indiano (Inc), diverse forze politiche si sono espresse a sostegno dei coltivatori, compreso il Partito dell’uomo comune (Aap), al governo a Nuova Delhi. Nella maggioranza il partito sikh Shiromani Akali Dal (Sad) ha ritirato la sua unica ministra, Harsimrat Kaur Badal, che aveva il portafoglio dell’Industria della trasformazione alimentare.I delegati sindacali e quelli governativi si sono incontrati undici volte, senza arrivare a un accordo. L’ultima volta è stata il 22 gennaio e non è stata neanche fissata una data per un altro incontro. Nel frattempo, il 12 gennaio, la Corte suprema – che sta esaminando petizioni sia sulla questione di legittimità delle norme sia sullo sgombero dei manifestanti – ha sospeso l’attuazione delle tre leggi e ha istituito un comitato incaricato di ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. Al comitato è stato prescritto di riunirsi entro dieci giorni dall’istituzione e di presentare le raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione, che si è tenuta il 19 gennaio.L’ultima iniziativa degli agricoltori, la marcia dei trattori organizzata a Nuova Delhi il 26 gennaio, è degenerata nel caos. La polizia della capitale ha attribuito la responsabilità al movimento di protesta, accusato di non aver rispettato le condizioni stabilite, e ha riferito che sono stati feriti 394 agenti e che è morto un manifestante, identificato come Navdeep Singh Hundal, 26 anni, dell’Uttarakhand, vittima di un incidente del suo trattore, respingendo le accuse di alcuni manifestanti secondo i quali il giovane sarebbe stato raggiunto da colpi sparati dagli agenti. La polizia ha pubblicato una lista di 120 persone arrestate e ha aperto 38 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini. (Inn)