Cina: ente regolatore approva vaccino anti Covid di Sinovac BioTech

- L'ente regolatore cinese per i prodotti farmaceutici (National Medical Products Administration) ha approvato il vaccino anti Covid-19 sviluppato da Sinovac Biotech. Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia in un comunicato. Il vaccino Sinovac Biotech si aggiunge a quello - approvato a dicembre - che è stato sviluppato da un istituto collegato al China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), principale casa farmaceutica nazionale, di proprietà statale. Entrambi i vaccini sono già stati utilizzati nel programma di vaccinazione cinese, che in questa prima fase è destinato principalmente ai gruppi di persone ritenute maggiormente a rischio. Secondo i media di settore, il vaccino di Sinovac è in fase di sperimentazione in studi clinici di fase III in diversi Paesi tra cui Brasile, Turchia e Indonesia. Nello studio brasiliano, il vaccino è stato trovato efficace al 50,6 per cento, mentre Indonesia, Turchia, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay e Laos hanno concesso l'autorizzazione di emergenza per il vaccino CoronaVac, sviluppato da Sinovac Life Sciences.(Cip)