Roma: durante controlli dei carabinieri 3 denunce e un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Casal Palocco, i carabinieri della locale stazione hanno fermato e controllato un giovane che transitava lungo via Gorgia di Leontini. Il ragazzo, da subito apparso molto nervoso, è stato trovato in possesso di uno spinello e di 14 grammi di hashish, nonché della somma contante di 60 euro e di materiale per confezionare lo stupefacente. Il ragazzo è stato denunciato, mentre lo stupefacente, il denaro contante e il restante materiale è stato sequestrato. Denunciato un altro giovanissimo che, a bordo di un autobus di linea a Fregene, alla richiesta di controllo del titolo di viaggio avanzatagli dal conducente, ha dato in escandescenza. Il giovane ha prima minacciato l’autista, sputandogli anche contro e successivamente, sceso dal mezzo, ne ha infranto il lunotto posteriore con una bottiglia di vetro, dandosi poi alla fuga. Il giovane è stato dopo poco rintracciato e identificato da una pattuglia della stazione carabinieri di Fregene, intervenuta sul posto su richiesta del conducente del mezzo danneggiato. (segue) (Rer)