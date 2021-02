Roma: durante controlli dei carabinieri 3 denunce e un arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 31enne con precedenti, di origine albanese è stata denunciato ad Acilia. Nella serata di ieri, i carabinieri sono intervenuti in via Rubiera dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava molestando i passanti. Alla vista dei militari, il ragazzo ha iniziato ad aggredirli verbalmente e minacciarli. Al termine di un prolungato e delicato colloquio con l’uomo, i militari sono riusciti a tranquillizzarlo, procedendo così alla sua identificazione e facendolo rientrate presso il suo domicilio. Infine, a Fiumicino, i carabinieri della stazione di Fregene hanno individuato e arrestato, su disposizione del tribunale di Roma, un 72enne originario della Puglia. L’uomo, condannato in via definitiva per il reato di truffa, dovrà infatti scontare un anno di reclusione in regime di arresti domiciliari. (Rer)