Medio Oriente: Anp, decisione Corte penale internazionale su giurisdizione è “una vittoria”

- La decisione della camera preliminare della Corte penale internazionale (Cpi) di includere nella propria giurisdizione l’apertura di un’inchiesta per presunti “crimini di guerra” commessi da Israele e dal gruppo palestinese Hamas nei Territori palestinesi rappresenta una “vittoria per la Palestina”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki. Il capo della diplomazia di Ramallah ha ribadito “l’importanza” del pronunciamento dei giudici della Cpi, ritenendo anche “molto importante” la tempistica della decisione, che giunge "nel quadro di un’escalation” delle attività israeliane. Secondo Al Maliki, ripreso dall’agenzia di stampa “Wafa”, la decisione rappresenta una “vittoria per la Palestina” e un “successo” della diplomazia palestinese, guidata dal presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il ministro continuerà a lavorare con la Corte per “discutere dei meccanismi e dell’accelerazione dell’inchiesta”, e prossimamente sarà necessario collaborare con “esperti di diritto e avvocati palestinesi, arabi o internazionali”. Ieri sera anche il primo ministro dell’Anp, Mohammed Shtayyeh, ha accolto con favore la decisione della Corte ritenendola “una vittoria per la giustizia e per l’umanità”, e ha fatto appello ad accelerare le procedure giudiziarie. (Res)