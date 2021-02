Milano: rubava in casa degli anziani fingendosi un tecnico del gas, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un cinquantatreenne di Rozzano, pluripregiudicato. Dopo un'attività di indagine durante tutto il 2018, è stata fatta luce su una serie di furti aggravati (sette sono gli episodi contestati) a danno di persone anziane all'interno delle proprie abitazioni. L'arrestato con la complicità di un altro soggetto al momento rimasto ignoto, recitando sempre lo stesso copione, ossia presentandosi come tecnici del Gas o dell'acquedotto, e paventando la necessità di dover effettuare un controllo, riuscivano a carpire la fiducia delle anziane vittime e, una volta entrati in casa, dopo averle distratte con degli stratagemmi, riuscivano ad asportare soldi, monili in oro e preziosi. in tutti gli episodi gli autori riuscivano a convincere le vittime di essere di fronte a un pericolo imminente e le inducevano a raccogliere denaro e preziosi e a metterle tutte in un sacchetto, che al momento opportuno, veniva rubato con destrezza.