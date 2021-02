Libia: premier “orientale” Al Thinni, se nuovo governo otterrà fiducia cederemo funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim non riconosciuto dell’est della Libia sarà disposto a “cedere le sue funzioni” se l’esecutivo formato dalla nuova autorità temporanea, eletta ieri a Ginevra dai membri del Foro di dialogo politico libico, otterrà la fiducia del parlamento. Lo afferma un comunicato del primo ministro del governo “orientale”, Abdullah al Thinni, ripreso dall’emittente libica “218 Tv”. Nel comunicato, Al Thinni “accoglie con favore qualunque decisione assunta dai libici in merito a chi li rappresenterà”. Il governo libico, prosegue la nota, “è emanazione” della Camera dei rappresentanti (il parlamento di Tobruk), ed è disposto a cedere le proprie funzioni nel caso di un’approvazione parlamentare della “nuova entità”. Nel comunicato si legge inoltre che il governo non riconosciuto continuerà a svolgere i propri compiti in base alla legge libica, e sulla base della fiducia concessa dal parlamento. “Siamo in attesa dell’ultima parola della Camera dei rappresentanti”, data “collettivamente e legalmente”, ha aggiunto Al Thinni. Il premier e i membri dell’esecutivo dell’Est attendono l’ultima parola del parlamento per “cedere le funzioni” a “qualunque entità eletta secondo la legge”, aggiunge la nota. (Bel)