© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è chiusa in direzione Milano tra Bellano e Abbadia Lariana per un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano. (Com)