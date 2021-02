Roma: Campidoglio, al via lavori per nuovo impianto sportivo sopra parcheggio via Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno la prossima settimana i lavori per la sistemazione dell'area e la realizzazione dell'impianto sportivo sopra il parcheggio di via Como, nel quartiere Nomentano. Il progetto prevede quattro nuovi campi da tennis, la ristrutturazione della Club House e degli spogliatoi presenti all'angolo tra via Pavia e via Imperia, aree verdi attrezzate per famiglie e bambini, oltre alla recinzione esterna del centro sportivo con il risanamento dei marciapiedi. Nell'ambito dei lavori sono previste anche opere edili del Museo Ipogeo. "Finalmente questo spazio così importante per il quartiere potrà rinascere ed essere restituito ai cittadini, giovani, famiglie e bambini che avranno a disposizione un nuovo impianto sportivo e aree verdi dove ritrovarsi. E' un bel risultato che abbiamo ottenuto grazie al lavoro di squadra con dipartimenti e uffici per sbloccare un iter amministrativo fermo da anni", dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'avvio di questi lavori è una vittoria per tutti i cittadini. Abbiamo portato a termine un percorso lungo e complesso per ridare al quartiere il tanto atteso centro sportivo. Ricordo, inoltre, che il cantiere non comporterà oneri aggiuntivi per l'amministrazione", aggiunge il vicesindaco con delega ai Trasporti, Pietro Calabrese. (Com)