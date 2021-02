Turchia-Grecia: concluso il nono incontro tecnico fra le delegazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nono incontro tecnico tra le delegazioni militari turche e greche a Bruxelles si è conclusa venerdì sera. Come riferito dal ministero della Difesa turco, la riunione svoltasi al quartier generale della Nato è stata incentrata sulla creazione di uno strumento che allenti le tensioni bilaterali provocate da questioni territoriali irrisolte. Come riferito dalla Nato lo scorso ottobre, questo strumento dovrebbe “ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale” e “comprende la creazione di una linea diretta tra la Turchia e la Grecia”. A partire da settembre, le delegazioni militari turche e greche hanno tenuto una serie di colloqui tecnici presso la sede della Nato a Bruxelles per discutere del Mediterraneo orientale, mentre lo scorso 25 gennaio si è svolto un incontro esplorativo a Istanbul. (Tua)